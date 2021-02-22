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Давление на бизнес: как пережить попытки закрыть компанию

Юрист Денис Овчаров рассказал, каким образом можно уберечь свой бизнес от давления со стороны государства

сегодня, 12:49
Автор:

Татьяна Веремеева

Давление на бизнес – не редкость для Украины. Партнер компании Legal House Денис Овчаров отмечает, что самыми распространенными способами давления на бизнес являются обыски офисов, допросы сотрудников, арест счетов, арест складов, обыски на складах, а также изъятие ценностей.

Давление на бизнес: как пережить попытки закрыть компанию

Давление на бизнес. Инфографика: Д. Романюк/Comments.ua

По словам Овчарова, компании, которые ждут "непрошенных гостей" с вероятными обысками, начинают задумываться о том, как можно себя защитить. В этом контексте важной является кризисная коммуникационная стратегия, которая заключается в комплексной работе адвоката, правовой позиции и публичной стратегии.

"Есть компании, которые предполагают такие риски, и они, как правило, просчитываемые. Давление государства на правоохранительные органы очень хорошо прогнозируемое. Например, перед Новым годом приходят к компаниям, которые что-то продают. Поэтому некоторые компании заявляют, что они публично готовы доказывать свою невиновность. Здесь должен быть тандем между работой адвоката, правовой позицией и публичной стратегией, чтобы максимально донести в разрезе защиты свою позицию", – отмечает Овчаров.

Чтобы защитить свой бизнес важно правильно расставить приоритеты. Необходимо оценить ситуацию с точки зрения права, оценить действия правоохранителей и конкретных лиц в будущем, оценить эмоциональную составляющую, а также учесть, кто может защитить компанию на уровне государства, а также официальных институций.

Напомним, понятие "КСО" довольно новое для Украины, но уже сейчас все больше людей соглашаются, что очень важно придерживаться этих принципов. "Комментарии" писали о значении корпоративной социальной ответственности для Украины и ее видах.


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