Давление на бизнес: как пережить попытки закрыть компанию

Язык
Coinspot 22.02.2021
BTC/USD
54889.79
ETH/USD
1819.44
LTC/USD
211.99
НБУ 22.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Давление на бизнес – не редкость для Украины. Партнер компании Legal House
Денис Овчаров отмечает, что самыми распространенными способами давления на
бизнес являются обыски офисов, допросы сотрудников, арест счетов, арест
складов, обыски на складах, а также изъятие ценностей.
Давление на бизнес. Инфографика: Д. Романюк/Comments.ua
По словам Овчарова, компании, которые ждут "непрошенных гостей" с
вероятными обысками, начинают задумываться о том, как можно себя защитить. В
этом контексте важной является кризисная коммуникационная стратегия, которая
заключается в комплексной работе адвоката, правовой позиции и публичной
стратегии.
"Есть компании, которые предполагают такие риски, и они, как правило,
просчитываемые. Давление государства на правоохранительные органы очень хорошо
прогнозируемое. Например, перед Новым годом приходят к компаниям, которые
что-то продают. Поэтому некоторые компании заявляют, что они публично готовы
доказывать свою невиновность. Здесь должен быть тандем между работой адвоката,
правовой позицией и публичной стратегией, чтобы максимально донести в разрезе
защиты свою позицию", – отмечает Овчаров.
Чтобы защитить свой бизнес важно правильно расставить приоритеты.
Необходимо оценить ситуацию с точки зрения права, оценить действия правоохранителей
и конкретных лиц в будущем, оценить эмоциональную составляющую, а также учесть,
кто может защитить компанию на уровне государства, а также официальных
институций.
Напомним, понятие "КСО" довольно новое для Украины, но уже сейчас все больше людей соглашаются, что очень важно придерживаться этих принципов. "Комментарии" писали о значении корпоративной социальной ответственности для Украины и ее видах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости