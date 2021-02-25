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Главная Новости PRиобщайся 2021 Измерение репутации отраслей: есть ли в Украине подобный рейтинг
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Измерение репутации отраслей: есть ли в Украине подобный рейтинг

Чаще всего оценивается операционный актив, успешность на рынке

сегодня, 20:30
Автор:

Елизавета Черных

На сегодняшний день репутационный индекс очень популярен в Украине. В целом, это понятие уже давно не ново. Оно долгое время существует в Европе и им занимается Институт репутаций. Что касается Украины, то у нас это не так распространено. Какие отрасли в стране склонны мерить репутацию больше, чем другие в интервью для "Комментариев" рассказала Оксана Маличкович – эксперт, которая занимается медиааналитикой и анализирует репутацию украинского бизнеса и украинских СEO. 

Измерение репутации отраслей: есть ли в Украине подобный рейтинг

Измерение репутации: есть ли в Украине подобный рейтинг - фото из открытых источников

По ее словам, абсолютно все отрасли меряют свою медиаактивность. Мониторинг и контент-аналитика – это уже обычные вещи. Но очень мало компаний на сегодняшний день меряют свою репутацию. Есть репутационный рейтинг, который проводят один раз в год, но это, скорее, рейтинг работы пиар-служб, однако глобального рейтинга, который бы освещал репутацию компаний, в стране нет: 

"Что касается глобального репутационного рейтинга, то в Украине пока такого нет. Я имею ввиду, к примеру, топ-100 лучших компаний Украины. Такой есть в Европе. Там, к примеру, Rolex соревнуется с компанией Mars, а она, в свою очередь, с Facebook, а он — с Microsoft. То есть, речь идет о глобальных брендах и оценке их репутации. Такого в Украине пока что нет. Есть топ лучших компаний, но, как правило, они есть в каждой из отраслей – топ лучших аграрных, топ лучших в ритейле. Оценивается не всегда репутация. Чаще всего оценивается операционный актив, успешность на рынке", — отмечает специалист. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, каким социальным опросам и рейтингам в стране стоит доверять. 




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Источник: https://piar.comments.ua/news/2021/oksana-malichkovich-lyudi-vse-bolshe-doveryayut-seo-ili-sobstvennikam-kompanii-chem-gosudarstvu-672554.html
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