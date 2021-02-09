Как говорить на языке тела, не произнося слов: несколько правил успешного общения



















Чтобы достигать своей цели во время общения и оставлять у собеседника желание, встретиться с вами еще, достаточно овладеть несколькими лайфхаками. Советы о том, как успешно говорить без слов дала успешный ресторатор и автор нескольких мотивационных произведений Маргарита Сичкарь в интервью "Комментариям".

Маргарита Сичкарь про язык тела. Фото: https://facebook.com/msichkar

Язык тела, или невербальная коммуникация — это язык, на котором говорят все люди, независимо от их национальности или религии. Большинство из нас использует этот инструмент подсознательно, даже не осознавая, сколько всего интересного рассказывает собеседнику, не произнося ни слова.

"Как ты выглядишь? Как от тебя пахнет? Даже когда ты подходишь к человеку и садишься, уже происходит коммуникация", — объясняет Маргарита.

По ее словам, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу, человек закрывается от коммуникации и негативно настраивает к себе других.

"Почему нам важно наклоняться в сторону собеседника? Почему нам важно держать руки открытыми? Потому что это говорит о том, что я открыта перед тобой. Этому важно и нужно учиться", — говорит писательница.

По словам Маргариты, страхи, которые есть у нас, создают в нашем теле некие блоки. Она советует научиться избавляться от этих блоков, ведь для этого существует множество способов и курсов.

"Запишитесь на актерское мастерство и убейте двух зайцев: там вас научат владеть телом и языком жестов", — отмечает Маргарита Сичкарь.

Кроме этого, существует много правил для успешного общения с коллегами, партнерами и в обычном быту, все они простые и доступные для каждого. "Комментарии" рассказывали о том, насколько важна эмпатия к собеседнику, которая позволяет уловить его настроение и понять чувства.



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