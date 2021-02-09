«PRиобщайся»: портал «Комментарии» презентует новый спецпроект

Портал "Комментарии" запускает новый спецпроект – "PRиобщайся". Не секрет, что правильная коммуникация может удержать на плаву бизнес во время кризисных волн, тогда как отсутствие коммуникационной стратегии топит даже самых перспективных игроков на рынке. В рамках нового спецпроекта мы вместе с экспертами сформулируем основы современной коммуникации и обозначим тренды, обязательные для использования в своей работе каждым коммуникационщиком.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Так, деятельность коммуникационщика достаточно многозадачна и охватывает широкий спектр навыков. Нужно и построить медиа-стратегию, и определить, что и как будет транслировать бренд, и решить, какие информационные каналы для этого будут использоваться, и предусмотреть алгоритм действий на случай форс-мажоров. При этом теоретические познания и владение PR-терминологией не гарантируют вам блестящей результат. Признак настоящего профессионала – это грамотный и комплексный подход. Потребуются не только узкопрофильные знания, а и взгляд со стороны – экологии, устойчивого развития и современных трендов. Кроме того, в фокусе любых коммуникаций сегодня находится социальная составляющая, чем не стоит пренебрегать.

"PRиобщайся" – это ответы на самые животрепещущие вопросы: как компании пережить "наезды" конкурентов, как развивать личный бренд, в чем отличие антикризисной коммуникации, как с помощью PR вывести бизнес на новый уровень. Эти и другие темы затронуты в интервью с известными в разных направлениях бизнеса или общественных инициативах людьми, за плечами которых немало опыта. Эксклюзивно для спецпроекта портала "Комментарии" они откровенно раскрывают секреты собственного успеха и делятся полезными лайфхаками.

Напомним, стартовал новый опрос "Комментариев" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua". Успейте отдать свой голос за лучший в Украине ТВ-канал!

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