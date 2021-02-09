logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.02.2021

BTC/USD

46150.68

ETH/USD

1738.08

LTC/USD

166.93

НБУ 09.02.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Пиар 2021 «PRиобщайся»: портал «Комментарии» презентует новый спецпроект
commentss НОВОСТИ Все новости

«PRиобщайся»: портал «Комментарии» презентует новый спецпроект

Секреты успешной коммуникации, самые необходимые PR-лайфхаки и антикризисные алгоритмы коммуникации для бизнеса - все это вы узнаете благодаря новому спецпроекту "Комментариев"

сегодня, 15:00
Автор:

Таисия Ерохина

Портал "Комментарии" запускает новый спецпроект – "PRиобщайся". Не секрет, что правильная коммуникация может удержать на плаву бизнес во время кризисных волн, тогда как отсутствие коммуникационной стратегии топит даже самых перспективных игроков на рынке. В рамках нового спецпроекта мы вместе с экспертами сформулируем основы современной коммуникации и обозначим тренды, обязательные для использования в своей работе каждым коммуникационщиком.

«PRиобщайся»: портал «Комментарии» презентует новый спецпроект

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Так, деятельность коммуникационщика достаточно многозадачна и охватывает широкий спектр навыков. Нужно и построить медиа-стратегию, и определить, что и как будет транслировать бренд, и решить, какие информационные каналы для этого будут использоваться, и предусмотреть алгоритм действий на случай форс-мажоров. При этом теоретические познания и владение PR-терминологией не гарантируют вам блестящей результат. Признак настоящего профессионала – это грамотный и комплексный подход. Потребуются не только узкопрофильные знания, а и взгляд со стороны – экологии, устойчивого развития и современных трендов. Кроме того, в фокусе любых коммуникаций сегодня находится социальная составляющая, чем не стоит пренебрегать.

"PRиобщайся" – это ответы на самые животрепещущие вопросы: как компании пережить "наезды" конкурентов, как развивать личный бренд, в чем отличие антикризисной коммуникации, как с помощью PR вывести бизнес на новый уровень. Эти и другие темы затронуты в интервью с известными в разных направлениях бизнеса или общественных инициативах людьми, за плечами которых немало опыта. Эксклюзивно для спецпроекта портала "Комментарии" они откровенно раскрывают секреты собственного успеха и делятся полезными лайфхаками.

Напомним, стартовал новый опрос "Комментариев" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua". Успейте отдать свой голос за лучший в Украине ТВ-канал!


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ