«PRиобщайся»: портал «Комментарии» презентует новый спецпроект

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Таисия Ерохина
Портал "Комментарии"
запускает новый спецпроект – "PRиобщайся". Не секрет, что правильная коммуникация может удержать
на плаву бизнес во время кризисных волн, тогда как отсутствие коммуникационной
стратегии топит даже самых перспективных игроков на рынке. В рамках нового
спецпроекта мы вместе с экспертами сформулируем основы современной коммуникации
и обозначим тренды, обязательные для использования в своей работе каждым
коммуникационщиком.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Так, деятельность
коммуникационщика достаточно многозадачна и охватывает широкий спектр навыков.
Нужно и построить медиа-стратегию, и определить, что и как будет транслировать
бренд, и решить, какие информационные каналы для этого будут использоваться, и предусмотреть
алгоритм действий на случай форс-мажоров. При этом теоретические познания и
владение PR-терминологией не гарантируют вам блестящей результат. Признак
настоящего профессионала – это грамотный и комплексный подход. Потребуются не
только узкопрофильные знания, а и взгляд со стороны – экологии, устойчивого развития
и современных трендов. Кроме того, в фокусе любых коммуникаций сегодня находится социальная составляющая, чем
не стоит пренебрегать.
"PRиобщайся" –
это ответы на самые животрепещущие вопросы: как компании пережить "наезды"
конкурентов, как развивать личный бренд, в чем отличие антикризисной коммуникации,
как с помощью PR вывести бизнес на новый уровень. Эти и другие темы затронуты в интервью
с известными в разных направлениях бизнеса или общественных инициативах людьми, за плечами которых немало опыта.
Эксклюзивно для спецпроекта портала "Комментарии" они откровенно раскрывают секреты собственного успеха и делятся полезными лайфхаками.
Напомним, стартовал
новый опрос "Комментариев" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua".
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