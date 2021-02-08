Пять трендов успешной коммуникации от Маргариты Сичкарь

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Таисия Ерохина
Чтобы выстроить успешную коммуникацию с человеком достаточно знать всего лишь пять правил. Так считает Маргарита Сичкарь. Ресторатор в
прошлом, а сейчас – общественный деятель, автор книг "5 секретов счастливой
жизни" и "8 навыков счастливого ребенка" раскрыла свои секреты успеха и
поделилась полезными лайфхаками в эксклюзивном интервью "Комментариев". Вашему вниманию пять
трендов хорошей коммуникации.
Маргарита Сичкарь. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Есть
пять главных вещей, без которых ни одна коммуникация не будет успешна. Во-первых,
научитесь владеть своим телом. Язык тела в коммуникации – это инструмент. Даже
когда ты идешь на встречу к человеку и садишься, уже происходит коммуникация.
Как ты выглядишь? Как от тебя пахнет? Иногда мы идем и начинается: скрещенные
на груди руки, нога на ногу. Все! Нет коммуникации. Ты уже неинтересна человеку,
он уже к тебе негативно настроен. Почему нам важно наклоняться в сторону
собеседника? Почему нам важно держать руки открытыми? Потому что это говорит о
том, что я открыта перед тобой. Этому важно и нужно учиться. Надо снимать блоки
в теле, поскольку это наши страхи. Для этого есть много способов и даже специальные
курсы. Идите на актерское мастерство и убивайте нескольких зайцев: там вас
научат владеть телом и языку жестов.
Второе правило – чистота речи. Речь должна быть понятна. Мой папа преподнес
мне урок в детстве. Мама была директором книжного магазина, а папа заставлял
меня читать книги вслух. Я всегда возмущалась: "Папа, зачем читать книги
вслух?" А он говорил: "Ты чистишь свою речь". Художественную литературу нужно
читать вслух, потому что именно читая вслух мы развиваем свой речевой аппарат и
чистим речь. Нужно читать много книг просветленных, умных людей, потому что ты
учишься у них, как складывать слова, как донести информацию за короткий промежуток
времени. У нас слишком много мусора в речи. Это второй закон успешной
коммуникации – чисть свою речь. Научись говорить простыми словами, которые
будут понятны и взрослому, и ребенку. Не усложняй, не говори лишнего.
Третий момент – рассказывайте истории о себе. Это всегда интересно. На этом
построена любая моя коммуникация. Я всегда рассказываю истории. Ведь истории
происходят с нами в процессе. Кстати, это прием, который часто используют
спикеры. Но иногда они это делают, манипулируя сознанием. Я же делюсь с
аудиторией событиями, которые только что произошли. Например, выхожу на сцену и
говорю: "Я вот приехала к вам в город, и первое, что произошло – я встретила
этого человека…" И начинаю рассказывать реальную историю, не придуманную. Когда
ты манипулируешь, то тебя могут поймать на лжи. И когда приходишь и в сотый раз
рассказываешь, как ты кого-то встретил, то люди, которые слушали тебя в других
городах, думают: "Та поменяй же ты пластинку". Я знаю некоторых спикеров,
которые используют этот инструмент и хочу сказать – так нельзя. Научитесь
рассказывать интересные истории.
Четвертый тренд – это эмпатия. Умение чувствовать, что чувствует другой
человек. Умение сопереживать ему и входить в его состояние. Когда мы общаемся,
мы должны подстраиваться под другого человека и понять его потребности.
Самый важный алгоритм я называю "Три "с"": слышать, слушать и
спрашивать. Слушать и слышать – это совершенно две разные функции. Мы можем слушать.
А слышать – это когда кристаллизуется месседж. Ты говоришь, и из того, что я
слышу, я задаю вопросы, которые еще больше раскрывают тебя. Правильно заданный
вопрос – это секрет успешной коммуникации. Почему хороший журналист – это тот,
который задает правильные вопросы? И почему невозможно подготовиться к
интервью, если ты не узнал о человеке все, что можно о нем узнать в публичном
пространстве. У многих хороших журналистов есть досье, но можно также просто
использовать эмпатию, которая на энергетическом уровне позволит прочувствовать
человека и задать ему правильный вопрос. Видеть блеск в его глазах, видеть, как
он реагирует. Когда я беру интервью у людей, я никогда не читаю, что о них
пишут, а пытаюсь раскрыть грани человека во время интервью, чувствуя его и задавая
правильные вопросы. У меня всегда вопрос один: "О чем мечтали в детстве?" И человек
начинает рассказывать о себе маленьком. А в его ответе уже есть следующий
вопрос. И тогда разговор – как ручеек, очень интересный, хочется узнать, куда
этот ручеек приведет. Иногда в беседе с человеком раскрываешь невероятные
грани. Так, у меня было интервью с Евгением Хмарой. Он и сейчас говорит:
"Маргарита, это было лучшее интервью, которое я давал". Никто не знал из
журналистов, что у него коричневый пояс по каратэ или что он может спокойно
посадить "Мрію". Я не знала! Никто не знал! Но он начал показывать мне 25
моделей самолетов в своем доме, а я задала вопрос, откуда он имеет столько
познаний и завязался интересный разговор. Затем я спросила: "Ты такой
утонченный… А как быть, если оказаться рядом с тобой в темном углу?" А он
отвечает: "Было такое, но все нормально, я выбил нож, у меня же коричневый пояс
по каратэ". Но об этом же нигде не написано! Ты вытягиваешь все из человека, да
так, что у него горят глаза. Ты говоришь о том, о чем он хотел бы говорить, но
у него об этом никто не спрашивает. Ведь человек многогранный, не плоский!
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