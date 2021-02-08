Пять трендов успешной коммуникации от Маргариты Сичкарь

Чтобы выстроить успешную коммуникацию с человеком достаточно знать всего лишь пять правил. Так считает Маргарита Сичкарь. Ресторатор в прошлом, а сейчас – общественный деятель, автор книг "5 секретов счастливой жизни" и "8 навыков счастливого ребенка" раскрыла свои секреты успеха и поделилась полезными лайфхаками в эксклюзивном интервью "Комментариев". Вашему вниманию пять трендов хорошей коммуникации.

Маргарита Сичкарь. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Говорите телом

Есть пять главных вещей, без которых ни одна коммуникация не будет успешна. Во-первых, научитесь владеть своим телом. Язык тела в коммуникации – это инструмент. Даже когда ты идешь на встречу к человеку и садишься, уже происходит коммуникация. Как ты выглядишь? Как от тебя пахнет? Иногда мы идем и начинается: скрещенные на груди руки, нога на ногу. Все! Нет коммуникации. Ты уже неинтересна человеку, он уже к тебе негативно настроен. Почему нам важно наклоняться в сторону собеседника? Почему нам важно держать руки открытыми? Потому что это говорит о том, что я открыта перед тобой. Этому важно и нужно учиться. Надо снимать блоки в теле, поскольку это наши страхи. Для этого есть много способов и даже специальные курсы. Идите на актерское мастерство и убивайте нескольких зайцев: там вас научат владеть телом и языку жестов.

Чистите речь

Второе правило – чистота речи. Речь должна быть понятна. Мой папа преподнес мне урок в детстве. Мама была директором книжного магазина, а папа заставлял меня читать книги вслух. Я всегда возмущалась: "Папа, зачем читать книги вслух?" А он говорил: "Ты чистишь свою речь". Художественную литературу нужно читать вслух, потому что именно читая вслух мы развиваем свой речевой аппарат и чистим речь. Нужно читать много книг просветленных, умных людей, потому что ты учишься у них, как складывать слова, как донести информацию за короткий промежуток времени. У нас слишком много мусора в речи. Это второй закон успешной коммуникации – чисть свою речь. Научись говорить простыми словами, которые будут понятны и взрослому, и ребенку. Не усложняй, не говори лишнего.

Расскажите о себе

Третий момент – рассказывайте истории о себе. Это всегда интересно. На этом построена любая моя коммуникация. Я всегда рассказываю истории. Ведь истории происходят с нами в процессе. Кстати, это прием, который часто используют спикеры. Но иногда они это делают, манипулируя сознанием. Я же делюсь с аудиторией событиями, которые только что произошли. Например, выхожу на сцену и говорю: "Я вот приехала к вам в город, и первое, что произошло – я встретила этого человека…" И начинаю рассказывать реальную историю, не придуманную. Когда ты манипулируешь, то тебя могут поймать на лжи. И когда приходишь и в сотый раз рассказываешь, как ты кого-то встретил, то люди, которые слушали тебя в других городах, думают: "Та поменяй же ты пластинку". Я знаю некоторых спикеров, которые используют этот инструмент и хочу сказать – так нельзя. Научитесь рассказывать интересные истории.

Чувствуйте других

Четвертый тренд – это эмпатия. Умение чувствовать, что чувствует другой человек. Умение сопереживать ему и входить в его состояние. Когда мы общаемся, мы должны подстраиваться под другого человека и понять его потребности.

Слышьте, слушайте и спрашивайте

Самый важный алгоритм я называю "Три "с"": слышать, слушать и спрашивать. Слушать и слышать – это совершенно две разные функции. Мы можем слушать. А слышать – это когда кристаллизуется месседж. Ты говоришь, и из того, что я слышу, я задаю вопросы, которые еще больше раскрывают тебя. Правильно заданный вопрос – это секрет успешной коммуникации. Почему хороший журналист – это тот, который задает правильные вопросы? И почему невозможно подготовиться к интервью, если ты не узнал о человеке все, что можно о нем узнать в публичном пространстве. У многих хороших журналистов есть досье, но можно также просто использовать эмпатию, которая на энергетическом уровне позволит прочувствовать человека и задать ему правильный вопрос. Видеть блеск в его глазах, видеть, как он реагирует. Когда я беру интервью у людей, я никогда не читаю, что о них пишут, а пытаюсь раскрыть грани человека во время интервью, чувствуя его и задавая правильные вопросы. У меня всегда вопрос один: "О чем мечтали в детстве?" И человек начинает рассказывать о себе маленьком. А в его ответе уже есть следующий вопрос. И тогда разговор – как ручеек, очень интересный, хочется узнать, куда этот ручеек приведет. Иногда в беседе с человеком раскрываешь невероятные грани. Так, у меня было интервью с Евгением Хмарой. Он и сейчас говорит: "Маргарита, это было лучшее интервью, которое я давал". Никто не знал из журналистов, что у него коричневый пояс по каратэ или что он может спокойно посадить "Мрію". Я не знала! Никто не знал! Но он начал показывать мне 25 моделей самолетов в своем доме, а я задала вопрос, откуда он имеет столько познаний и завязался интересный разговор. Затем я спросила: "Ты такой утонченный… А как быть, если оказаться рядом с тобой в темном углу?" А он отвечает: "Было такое, но все нормально, я выбил нож, у меня же коричневый пояс по каратэ". Но об этом же нигде не написано! Ты вытягиваешь все из человека, да так, что у него горят глаза. Ты говоришь о том, о чем он хотел бы говорить, но у него об этом никто не спрашивает. Ведь человек многогранный, не плоский!

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