Пять проверенных временем правил для коммуникационщиков от Олега Сербина

Как ни странно, правила, которые уже десятки лет работают для библиотековедов, можно легко соотнести с задачами современных коммуникационщиков. Об этом говорит директор научной библиотеки имени Максимовича Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор Олег Сербин в эксклюзивном интервью "Комментариям".

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Так, известный в библиотековедении индийский ученый Шиали Рамамрита Ранганатан, автор одной из базовых для этой сферы классификаций, сформулировал пять законов библиотечной деятельности. Это золотые правила, которые работают уже более 100 лет. Как рассказал Сербин, эти законы просты, но действенны на все времена.

Первое правило – книга должна быть доступна для всех.

Второе – для каждого читателя – своя книга. Библиотека как коммуникационная платформа должна работать для того, чтобы читатель нашел то, зачем пришел.

Третий закон: и для каждой книги должен быть свой читатель. Потому как книга формируется в соответствии с читательским спросом.

Четвертое правило гласит, что нужно беречь время своего читателя. Это одна из важных функций библиотеки – оперативность обслуживания.

Пятое правило заключается в том, что библиотека – это платформа, субстанция, которая постоянно развивается. Библиотека должна учиться у своего читателя. Важен спрос на эту или иную тематику. Сотрудники библиотеки анализируют информацию, чтобы сделать библиотеку лучше. Опять же – лучше для читателя.

Как отмечает Сербин, в начале 2000-х ученый Нарузи, тоже библиотековед, изучая работы Ранганатана, трансформировал данные и написал статью о пяти законах Ранганатана для Интернета.

"Ученый говорит, что не книга, а ресурс должен быть доступен для всех. Но он говорит о ресурсе не просто как о какой-то информационной единице измерения, а как о носителе информации, актуальном на сегодняшний день, — поясняет Олег Сербин. – Фактически он переложил основы на современные реалии. Я считаю, что все эти фундаментальные законы ложатся и в те самые пять секретов коммуникационщиков".

Профессор подчеркнул, что база была заложена очень давно, а библиотечная профессия – основа для всех информациологов, в том числе, маркетологов, таргетологов и коммуникационщиков.

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