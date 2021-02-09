Секрет трех «с»: как построить успешную коммуникацию

Один из секретов успешной коммуникации так называемое "правило трех "с"". Об этом в интервью "Комментариев" рассказала Маргарита Сичкарь — ресторатор в прошлом, а сейчас – общественный деятель, автор книг "5 секретов счастливой жизни" и "8 навыков счастливого ребенка".

Маргарита Сичкарь. Фото: proman.com.ua

Самый важный алгоритм успешной коммуникации Сичкарь называет "Три "с"": слышать, слушать и спрашивать.

"Слушать и слышать – это совершенно две разные функции, — говорит Сичкарь. — Мы можем слушать. А слышать – это когда кристаллизуется месседж. Ты говоришь, и из того, что я слышу, я задаю вопросы, которые еще больше раскрывают тебя. Правильно заданный вопрос – это секрет успешной коммуникации. Почему хороший журналист – это тот, который задает правильные вопросы? И почему невозможно подготовиться к интервью, если ты не узнал о человеке все, что можно о нем узнать в публичном пространстве".

По ее словам, что у многих хороших журналистов есть досье, но можно также просто использовать эмпатию – она на энергетическом уровне позволит прочувствовать человека и задать ему правильный вопрос. Сама же Сичкарь, когда берет интервью, никогда не читает предварительно, что пишут о героях, а пытается раскрыть грани человека во время интервью, чувствуя его и задавая правильные вопросы. Один из обязательных вопросов: "О чем мечтали в детстве?"

"Иногда в беседе с человеком раскрываешь невероятные грани, — отмечает Сичкарь. — Так, у меня было интервью с Евгением Хмарой. Он и сейчас говорит: "Маргарита, это было лучшее интервью, которое я давал". Никто не знал из журналистов, что у него коричневый пояс по каратэ или что он может спокойно посадить "Мрію". Я не знала! Никто не знал! Но он начал показывать мне 25 моделей самолетов в своем доме, а я задала вопрос, откуда он имеет столько познаний и завязался интересный разговор. Затем я спросила: "Ты такой утонченный… А как быть, если оказаться рядом с тобой в темном углу?" А он отвечает: "Было такое, но все нормально, я выбил нож, у меня же коричневый пояс по каратэ". Но об этом же нигде не написано! Ты вытягиваешь все из человека, да так, что у него горят глаза".

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