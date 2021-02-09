Секрет трех «с»: как построить успешную коммуникацию

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Таисия Ерохина
Один из секретов
успешной коммуникации так называемое "правило трех "с"". Об этом в интервью
"Комментариев" рассказала Маргарита Сичкарь — ресторатор в прошлом, а
сейчас – общественный деятель, автор книг "5 секретов счастливой
жизни" и "8 навыков счастливого ребенка".
Маргарита Сичкарь. Фото: proman.com.ua
Самый важный
алгоритм успешной коммуникации Сичкарь называет "Три "с"":
слышать, слушать и спрашивать.
По ее словам, что у многих хороших журналистов есть досье, но можно также просто использовать эмпатию – она на энергетическом уровне позволит прочувствовать человека и задать ему правильный вопрос. Сама же Сичкарь, когда берет интервью, никогда не читает предварительно, что пишут о героях, а пытается раскрыть грани человека во время интервью, чувствуя его и задавая правильные вопросы. Один из обязательных вопросов: "О чем мечтали в детстве?"
Напомним, портал "Комментарии"
запускает новый
спецпроект – "PRиобщайся". Мы вместе с экспертами сформулируем основы и обозначим
тренды современной коммуникации.
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