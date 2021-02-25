Как формируется репутационный индекс: пояснение эксперта

На сегодняшний день репутационный индекс очень популярен в Украине. В целом, это понятие уже давно не ново. Оно долгое время существует в Европе и им занимается Институт репутаций. Об этом в эксклюзивном интервью "Комментариев" рассказала Оксана Маличкович – эксперт, которая занимается медиааналитикой и анализирует репутацию украинского бизнеса и украинских СEO.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как рассказала эксперт, репутационный индекс – это определенная система оценки компании по некоторым направлениям. Всего их существует семь. Репутацию компании оценивают по каждому из них.

"Что касается Украины, то у нас это не так распространено. В основном, В медиапространстве определяют тональность компании и её активность. Но в связи с тем, что многие украинские компании выходят на экспорт, начинают продвигать свой товар в Европе, репутационный индекс становится очень важным, как и сама репутация", — отметила Маличкович.

По ее словам, индекс – это только одна из попыток оценить репутацию, присвоить ей какое-то определенное число, значение, которое говорило бы о том, движется ли репутация вверх или же падает вниз. Именно поэтому репутационный индекс становится популярным. Его можно сравнить с мерилом и указателем для компаний, чтобы они могли понять, куда им двигаться дальше и какие из секторов стоит подтянуть, чтобы усилить репутацию.

Маличкович добавляет, что количества публикаций в медиасфере на сегодняшний день недостаточно. Хотя мы привыкли всё еще мерить активность компании в количестве, например, вышедших материалов. Или когда какая-нибудь компания сравнивает себя с другими игроками того же рынка и определяет долю своей активности с долей остальных.

"Так было. И это очень удобно, потому как количество можно вымерять. В последние несколько лет измерение пошло дальше и теперь предлагает пиарщикам смотреть на охват аудитории. Это тоже хороший показатель, но дело в том, что сегодня и этого уже недостаточно", — сообщила эксперт.

Как отмечает Маличкович, практика говорит о том, что измерение должно приравниваться к результату. Любое событие резонирует и в этот момент меняет отношение аудитории или к событию, или к бренду. Когда случается изменение отношения, получается определенное влияние.

"То есть влияние на репутацию и поведение этой аудитории. Это и есть конечный результат. Он и должен отображаться в индексе, — рассказала Оксана Маличкович. — Абсолютно недостаточно говорить о том, что мы измерим медиаполе и поделим его на так называемые сегменты или посчитаем количество публикаций о продукте и скажем, что у вас всё супер. Да, резонанс нужен, но это только начальная стадия измерения. Нужно провести намного больше исследований, чтобы вымерять это влияние. Именно влияние формирует репутационный индекс".

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