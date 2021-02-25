Как формируется репутационный индекс: пояснение эксперта

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Таисия Ерохина
На сегодняшний
день репутационный индекс очень популярен в Украине. В целом, это понятие уже
давно не ново. Оно долгое время существует в Европе и им занимается Институт
репутаций. Об этом в
эксклюзивном интервью "Комментариев" рассказала Оксана Маличкович
– эксперт, которая занимается медиааналитикой и анализирует репутацию
украинского бизнеса и украинских СEO.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как рассказала
эксперт, репутационный индекс – это определенная система оценки компании по
некоторым направлениям. Всего их существует семь. Репутацию компании оценивают
по каждому из них.
По ее словам, индекс
– это только одна из попыток оценить репутацию, присвоить ей какое-то
определенное число, значение, которое говорило бы о том, движется ли репутация
вверх или же падает вниз. Именно поэтому репутационный индекс становится
популярным. Его можно сравнить с мерилом и указателем для компаний, чтобы они
могли понять, куда им двигаться дальше и какие из секторов стоит подтянуть,
чтобы усилить репутацию.
Маличкович
добавляет, что количества публикаций в медиасфере на сегодняшний день недостаточно.
Хотя мы привыкли всё еще мерить активность компании в количестве, например,
вышедших материалов. Или когда какая-нибудь компания сравнивает себя с другими
игроками того же рынка и определяет долю своей активности с долей остальных.
Как отмечает
Маличкович, практика говорит о том, что измерение должно приравниваться к результату.
Любое событие резонирует и в этот момент меняет отношение аудитории или к
событию, или к бренду. Когда случается изменение отношения, получается
определенное влияние.
Напомним,
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тренды для коммуникационщиков.
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