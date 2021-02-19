Когда в Украине будет честный бизнес: прогноз эксперта

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Вечканова Елена
Пандемия
коронавируса сильно подкосила многих украинских бизнесменов — владельцев как
крупных, так и малых предприятий. В связи с этим участилось сильное давление на
отрасль, а также увеличилась частота фиксируемых нарушений. Партнер компании
Legal House Денис Овчаров ответил на вопросы корреспондента "Комментариев",
рассказав, как справляться с кризисом и когда в Украине появится честный, "здоровый"
бизнес.
Денис Овчаров уверен, что в бизнесе нужно бороться, а не "решать". Фото: CFO Club Ukraine
По мнению
эксперта, первые хорошие "подвижки" к ведению честной предпринимательской
работы украинцы делали вскоре после завершения "Евромайдана", в 2014 году. Как
объясняет Овчаров, бизнесмены просто отказывались сотрудничать с помощью "договоренностей".
В нынешнее время,
когда на фоне коронавируса и связанных с ним запретов бизнесу все сложнее и
сложнее оставаться на плаву, предпринимателям приходится рассматривать почти
философский вопрос "порешать или бороться?". Как объясняет эксперт, из-за
карантинных ограничений у многих бизнесменов просто нет возможности банально
собрать команду и провести обсуждений возможных рисков. Из-за этого снижается
скорость решения кризисных ситуаций.
Разумеется, бездействие
для бизнесмена всегда несет определенный риск. По словам Дениса Овчарова, во
многом предприятие и его репутация могут пострадать из-за объема негативной
информации, опубликованной в Сети. И чем больше таких фактов (пусть даже не
всегда правдивых), тем только хуже.
Овчаров считает,
что на бизнесмена становится сложнее "наехать", если тот не будет бояться
говорить публично о возможных проблемах. Публичность уменьшает возможность
совершить "договорняк". Поэтому эксперт поддерживает вариант борьбы, а не
выплаты взятки каким-то "дяденькам" — репутация компании должна быть превыше
всего.
Впрочем, если продолжать бороться и не бояться публичности, можно построить действительно "здоровый" бизнес — пусть даже для этого и понадобится время.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, с помощью каких пяти способов можно построить успешную коммуникацию, что довольно важно для представителей бизнеса в наше время.
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