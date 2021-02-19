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Когда в Украине будет честный бизнес: прогноз эксперта

После Революции Достоинства бизнес демонстрировал попытки в честность

сегодня, 12:20
Автор:

Вечканова Елена

Пандемия коронавируса сильно подкосила многих украинских бизнесменов — владельцев как крупных, так и малых предприятий. В связи с этим участилось сильное давление на отрасль, а также увеличилась частота фиксируемых нарушений. Партнер компании Legal House Денис Овчаров ответил на вопросы корреспондента "Комментариев", рассказав, как справляться с кризисом и когда в Украине появится честный, "здоровый" бизнес.

Когда в Украине будет честный бизнес: прогноз эксперта

Денис Овчаров уверен, что в бизнесе нужно бороться, а не "решать". Фото: CFO Club Ukraine

По мнению эксперта, первые хорошие "подвижки" к ведению честной предпринимательской работы украинцы делали вскоре после завершения "Евромайдана", в 2014 году. Как объясняет Овчаров, бизнесмены просто отказывались сотрудничать с помощью "договоренностей".

"Это был период времени, когда правоохранители отказывались брать, а бизнес — отказывался давать. Но после этого времени был кто-то первый, кто попробовал. И оказалось, что можно. Власть поменялась, но можно. Можно получить конкретное преимущество, с кем-то договориться. И тогда другие подтянулись. И мы вернулись к тому, с чего начали", — с сожалением констатирует Денис Овчаров.

В нынешнее время, когда на фоне коронавируса и связанных с ним запретов бизнесу все сложнее и сложнее оставаться на плаву, предпринимателям приходится рассматривать почти философский вопрос "порешать или бороться?". Как объясняет эксперт, из-за карантинных ограничений у многих бизнесменов просто нет возможности банально собрать команду и провести обсуждений возможных рисков. Из-за этого снижается скорость решения кризисных ситуаций.

Разумеется, бездействие для бизнесмена всегда несет определенный риск. По словам Дениса Овчарова, во многом предприятие и его репутация могут пострадать из-за объема негативной информации, опубликованной в Сети. И чем больше таких фактов (пусть даже не всегда правдивых), тем только хуже.

"Может подключиться материнская компания, международные партнеры, реагируя на информацию о вероятных правонарушениях. Поэтому нужно изначально прогнозировать такие риски и предпринимать шаги на опережение, в том числе, говорить о том, что компании известно о расследовании в отношении нее. Заявлять о своей невиновности и недопущении каких-либо действий против нее. Чем громче ты кричишь, что у тебя обыск, тем ниже вероятность того, что к тебе с обыском придут", — подчеркивает представитель Legal House.

Овчаров считает, что на бизнесмена становится сложнее "наехать", если тот не будет бояться говорить публично о возможных проблемах. Публичность уменьшает возможность совершить "договорняк". Поэтому эксперт поддерживает вариант борьбы, а не выплаты взятки каким-то "дяденькам" — репутация компании должна быть превыше всего.

"Она [компания — ред.] решит "порешать", а в это время НАБУ возбудит дело против недобросовестного прокурора, который решил поживиться, и у компании – еще большие репутационные риски. Кроме того, эффективность "порешать" в нашей стране все ниже и ниже, потому что у нас нет коррупционной вертикали, которая была при предыдущих президентах, все разрушено", — подытоживает Денис Овчаров.

Впрочем, если продолжать бороться и не бояться публичности, можно построить действительно "здоровый" бизнес — пусть даже для этого и понадобится время.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, с помощью каких пяти способов можно построить успешную коммуникацию, что довольно важно для представителей бизнеса в наше время.


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