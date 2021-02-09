Научитесь рассказывать интересные истории: советы успешной коммуникации от Маргариты Сичкарь

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Елизавета Черных
Важность общения в жизни каждого человека невозможно переоценить. Правильно выстроенная коммуникация — залог успеха не только в личных начинаниях, а и бизнесе, потому как она, как ничто иное, может удержать его на плаву во время кризисных волн.
Маргарита Сичкарь - фото из открытых источников
Чтобы научиться правильно коммуницировать в обществе, нужно рассказывать как можно больше историй о себе. Это одно из правил, которое берет за основу в общении известный общественный деятель, автор книг и экс-ресторатор Маргарита Сичкарь. В интервью для "Комментариев", она рассказала, что умение рассказывать интересные истории — очень важно для построения успешного общения:
Напомним, что Портал "Комментарии" запускает новый спецпроект – "PRиобщайся". В рамках нового спецпроекта мы вместе с экспертами сформулируем основы современной коммуникации и обозначим тренды, обязательные для использования в своей работе каждым коммуникационщиком.
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