Научитесь рассказывать интересные истории: советы успешной коммуникации от Маргариты Сичкарь

Важность общения в жизни каждого человека невозможно переоценить. Правильно выстроенная коммуникация — залог успеха не только в личных начинаниях, а и бизнесе, потому как она, как ничто иное, может удержать его на плаву во время кризисных волн.

Маргарита Сичкарь - фото из открытых источников

Чтобы научиться правильно коммуницировать в обществе, нужно рассказывать как можно больше историй о себе. Это одно из правил, которое берет за основу в общении известный общественный деятель, автор книг и экс-ресторатор Маргарита Сичкарь. В интервью для "Комментариев", она рассказала, что умение рассказывать интересные истории — очень важно для построения успешного общения:

"Рассказывайте истории о себе. Это всегда интересно. На этом построена любая моя коммуникация. Я всегда рассказываю истории. Ведь истории происходят с нами в процессе. Кстати, это прием, который часто используют спикеры. Но иногда они это делают, манипулируя сознанием. Я же делюсь с аудиторией событиями, которые только что произошли. Например, выхожу на сцену и говорю: "Я вот приехала к вам в город, и первое, что произошло – я встретила этого человека…" И начинаю рассказывать реальную историю, не придуманную. Когда ты манипулируешь, то тебя могут поймать на лжи. И когда приходишь и в сотый раз рассказываешь, как ты кого-то встретил, то люди, которые слушали тебя в других городах, думают: "Та поменяй же ты пластинку". Я знаю некоторых спикеров, которые используют этот инструмент и хочу сказать – так нельзя. Научитесь рассказывать интересные истории", — поделилась с нашим изданием Маргарита Сичкарь.

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