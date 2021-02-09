Чувствовать и сочувствовать: как правильно коммуницировать с людьми

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Вечканова Елена
Уметь не только свободно, но и правильно общаться с людьми — очень легко, нужно только выполнять простые правила. Одно из них — открыться эмпатии во время разговора. Именно так считает Маргарита Сичкарь, известный общественный деятель и автор мотивационных книг "5 секретов счастливой жизни" и "8 навыков счастливого ребенка". В интервью "Комментариям" женщина подробно объяснила, в чем заключается суть полезного для обеих сторон диалога.
Маргарита Сичкарь уверена: без сопереживания собеседнику вы не построите диалог. Фото: МоєМісто.юа
Наладить успешную коммуникацию между людьми не всегда бывает просто. Иногда это не удается, ведь человек не понимает чувств или не улавливает настроения своего собеседника. Для этого, как утверждает Маргарита Сичкарь, следует обратить внимание на собственную эмпатичность.
Эта особенность коммуникации очень важна, ведь понятно, что на каждого из нас так или иначе влияют внешние обстоятельства. И если перед началом диалога ваш собеседник был обижен или расстроен, это может повлиять на дальнейшее качество разговора/договоренности/соглашения. Следует четко понимать, что вы предлагаете человеку, чего он может потребовать именно в эту минуту, какой тон лучше использовать.
Если вам удастся прочувствовать настроение человека, с которым вы общаетесь, это может положительно повлиять на дальнейшее развитие ваших отношений. Соответственно, это поможет и вам лучше продемонстрировать собственные чувства и желания.
Между прочим, ученые утверждают, что для легкого эмпатического восприятия другого человека нам следует лишь внимательно слушать и замечать детали.
Кроме этого, как уже сообщали "Комментарии", в правильной коммуникации следует соблюдать правила трех "с" — слышать, слушать и спрашивать.
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